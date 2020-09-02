Губернатор Ставрополья ответит на вопросы жителей края 2 сентября

Фото: Инстаграм губернатора Ставрополья

Прямая линия губернатора Ставрополья Владимира Владимирова пройдёт сегодня, 2 сентября, в 18:00 в прямом эфире телеканала «СвоёТВ».

Глава края сообщил, что планирует вести трансляцию и в Instagram.

Также можно задать вопрос и по номеру телефону: 8 (8652) 74 81 88. Во время эфира станет работать телефон 800 707 16 44. Кроме того, на WhatsApp принимаются видеовопросы – это по номеру 8 928 350 80 70.

Кстати, вы можете следите за прямой линией главы региона на нашем сайте и в нашем инстаграмме @kpstav

Ранее Владимиров прокомментировал информацию о введении дистанционного обучения с 20 сентября.

- Уж не знаю, кто и где про 20 сентября углядел, но таких планов у нас нет и быть не может. Потому что все подобные решения принимаются на краевом координационном совещании по противодействию коронавирусной угрозе: по итогам обсуждения, на основании текущей эпидситуации, и с учетом позиции Роспотребнадзора, - объяснил глава края. При этом Владимир Владимиров подчеркнул, что «загодя, за месяц ничего не планируется».