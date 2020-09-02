В Ставрополе летучая мышь залетела в квартиру и напугала мать с дочкой

Фото: Александр ЖИГАЛИН. Фото: Архив "КП"

Инцидент произошел поздно ночью 1 сентября. В ту ночь летучая мышь залетела в квартиру к двум жительницам Ставрополя.

Когда незваная гостья внезапно ворвалась через открытое окно, мать и дочь спали.

От резкого шороха они проснулись, а увидев крылатого зверька сильно испугались и вызвали спасателей.

Пассовцы в защитных перчатках при выключенном свете поймали нарушительницу спокойствия, сидящую на подоконнике. После чего выпустили на волю. Об этом сообщает пресс-служба ПАСС СК.