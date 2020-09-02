Полиция отобрала «инвалидку» у ставропольского «кулибина»

Фото: https://www.instagram.com/p/CEoGydrpFUC/

Сергей Артюшенко, который удивил своим изобретением Илона Маска, доехал до Санкт-Петербурга, но лишился чудо-автомобиля.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что молодой автомеханик и звезда соцсетей Сергей на модифицированной СМЗ С-3Д, более известной как «инвалидка» собирался поехать в северную столицу России.

Но там необычную экспедицию ждали неприятности с законом. Патруль ДПС остановил автомобиль и нашел целый ряд нарушений.

Например, внесение изменений в конструкцию транспортного средства, установка номера в неположенном месте и отсутствие категории автомобиля.

Итог печальный: автомобиль у Артюшенко изъяли без возможности вернуть в ближайшее время. Парень назвал общение с питерскими гаишниками самым жестким на его памяти:

- 25 минут диалога, в ходе которого нас обыскали (с видеофиксацией). Ребята знали какой двигатель установлен, так что возможно и они это читают. Это была самая жёсткая остановка за всю историю существования инвалидки, да и меня тоже, - написал он в соцсети.

Напомним, на «инвалидку» Сергей уже потратил около 40 тысяч рублей, и траты не кончаются. Но предложите продать ее за 100 тысяч - хозяин откажется. Признается, что старушка для него бесценна.

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По дороге изобретатель снимает видеоотчёты для подписчиков, рассказывая, с какими трудностями ему приходится сталкиваться в пути (подробнее)