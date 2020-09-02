Прокуратура начала проверку после исчезновения девочки на Ставрополье

Фото: МВД СК

В Ставропольском крае прокуратура начала проверку в связи с бесследным исчезновением 3-летней девочки в селе Северное, Александровский район. В ведомстве заявили, что будут установлены причины и условия произошедшего. А также подчеркнули:

- По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Отмечается, что расследование возбужденного накануне дела по статье 105 УК РФ (убийство) также находится на контроле прокуратуры СК.

Напомним, что маленькая Ангелина пропала 1 сентября в 10 часов утра, когда родители со старшими детьми ушли на школьную линейку.

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