В Ставрополе жители нескольких улиц 3 сентября останутся без воды

Жильцы, чьи дома попадают в зону отключения, предупреждены о работах. В случае, если кому-либо потребуется вода, коммунальщики привезут её на автоцистерне. Заявки принимаются по номеру телефона 13-40 Фото: Архив "КП"

Жители Юго-западной части Ставрополя 3 сентября на время останутся без воды. Об этом сообщает пресс-служба городского «Водоканала». Там же добавили, что отключение связано с ремонтными работами.

Так, коммунальщики будут чинить водопровод на проспекте Ворошилова краевого центра. Воды не будет с 08:00 до 19:00 по следующим адресам: улица Тухачевского, №15, 15/1; улица Ворошилова, №3/1, 3/2, 3/2а, 5а, 5б, 7/1, 7/2, 7/2а, 7/3, 7/4, 7а, 9/1, 9/2, 11/1, 11/2, 13/1, 13/2, 13/3.

Жильцы, чьи дома попадают в зону отключения, предупреждены о работах. В случае, если кому-либо потребуется вода, коммунальщики привезут её на автоцистерне. Заявки принимаются по номеру телефона 13-40.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Театральном сквере Ставрополя 2 сентября устанавливают памятник экс-мэру города Андрею Джатдоеву. 12627 ставропольцев поддержали эту идею. И это место действительно было очень близко Андрею Хасановичу. Именно при экс-мэре впервые за долгое время там обновили фонтан и прогулочные дорожки.