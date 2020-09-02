В Ставрополе под колесами иномарки погибла 66-летняя женщина

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В Ставрополе 2 сентября несколько часов после ДТП в реанимационном отделении городской больницы от полученных травм скончалась 66-летняя местная жительница, которая попала под автомобиль «Дэу Нэксиа».

Пенсионерка пыталась перейти дорогу в неустановленном месте на улице Ленина. За рулем иномарки был 73-летний ставрополец, который в момент ДТП был трезв.

По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства и степень ответственности участников устанавливаются. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.