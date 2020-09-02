В больницы Ставрополья с 17 августа поступило более 2500 зараженных коронавирусом

Замруководителя краевого управления Роспотребнадзора Наталья Шаповалова назвала эпидобстановку на Ставрополье «немного нестабильной» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье с 17 августа в больницы поступило 300 человек, выздоровело 1400 и добавилось более 2500 заражённых коронавирусом. Об этом рассказал губернатор региона во время «прямой линии».

– У нас стало много людей с выраженной симптоматикой, занята почти половина коек. Перепрофилируем дополнительные пять больниц, но повторять это бесконечно нельзя, -добавл губернатор.

Замруководителя краевого управления Роспотребнадзора Наталья Шаповалова назвала эпидобстановку на Ставрополье «немного нестабильной». Также она призвала носить маски как «наиболее действенное средство профилактики».

Кстати, во время «прямой линии» обсуждали также вопрос, связанный с вакциной от коронавируса.

По словам Владимира Владимирова, на Ставрополье в октябре может поступить вакцина от коронавируса. Он также рассказал, что отечественный препарат ждали уже в сентябре, но сроки скорректированы.

Проходить вакцинацию ставропольцы будут по желанию. Первыми станут люди из группы риска, в числе которых – врачи. После кампания охватит и других жителей Ставрополья.