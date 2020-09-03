Губернатор Ставрополья рассказал, выведут ли Кавминводы из подчинения края

Владимир Владимиров прокомментировал вопрос статуса КМВ и слухи о выделении его из краевого подчинения в федеральное. Губернатор опроверг эту информацию.

В соцсетях обсуждается вопрос о статусе Кавминвод: речь идет о федеральном переподчинении территории.

Губернатор подчеркнул, что этот вопрос затрагивает сразу три субъекта России.

- Как из трех субъектов России «выдернуть» территории? Это невозможно? – заявил он.

Владимиров акцентировал внимание, что административное деление не решает проблемы территории, что важнее заниматься экономикой и развитием КМВ.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье выросло число больных с тяжелой формой коронавируса. Об этом сообщил глава региона на «прямой линии».

По словам губернатора, в нашем крае с 17 августа в больницы поступило 300 человек, выздоровело 1400 и добавилось более 2500 заражённых коронавирусом.

– У нас стало много людей с выраженной симптоматикой, занята почти половина коек. Перепрофилируем дополнительные пять больниц, но повторять это бесконечно нельзя, – добавил Владимир Владимиров.