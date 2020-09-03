Житель Ставрополья до смерти избил знакомого

Фото: пресс-служба СКР России по Ставропольскому краю

35-летний житель Петровского района подозревается в умышленном причинении телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления СКР России.

Инцидент произошел ночью 6 мая в одном из домов в селе Сотниковском. Там потерпевший в компании знакомой и приятеля распивал спиртные напитки.

Во время застолья к женщине пришел племянник, чтобы проверить, все ли у нее в порядке.

После этого между племянником и одним из мужчин произошел конфликт. Во время ссоры он монтировкой несколько раз ударил потерпевшего по голове и телу.

От полученных травм 42-летний мужчина скончался в больнице. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для дальнейшего рассмотрения.

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