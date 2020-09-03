На Ставрополье пьяный водитель сам позвонил в ГАИ и сообщил, что врезался в дерево

На Ставрополье с 3 по 6 сентября проходит очередной этап широкомасштабнои операции «Нетрезвыи водитель».

Так, накануне в дежурную часть Госавтоинспекции Кировского городского округа обратился мужчина, которыи сообщил, что на своем автомобиле въехал в дерево.

Звонившии пояснил, что в ДТП никто не пострадал. На место происшествия выехал экипаж ДПС.

Там они обнаружили 28-летнего пьяного водителя. Молодой человек рассказал, что не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в девушку. Он отказался от прохождения освидетельствования на месте и в медицинском учреждении.

Выяснилось, что этот парень за последние 10 лет дважды уже лишался права управления за вождение с признаками опьянения. Срок лишения уже истек.

На него составили протокол по статье: «Невыполнение водителем законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Водителю грозит снова лишение права управления сроком от полутора до 2 лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублеи .