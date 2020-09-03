В Пятигорске экс-полицейский требовал взятку в полмиллиона рублей

Следователь задержал теперь уже экс-оперуполномоченного. Сейчас он находится под стражей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Следком возбудил уголовное дело против бывшего старшего оперуполномоченного отделения по борьбе с имущественными преступлениями отдела уголовного розыска ОМВД России по г. Пятигорску.

Он подозревается в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СКР России по региону.

Так, оперуполномоченный разработал вместе со своим знакомым схему получения незаконного вознаграждения, используя свое служебное положение. Кстати, личность его единомышленника до сих пор устанавливается. Сообщник полицейского купил у местного жителя лекарственный препарат.

После чего оперуполномоченный убедил продавшего лекарство мужчину, что им совершено преступление и потребовал взятку в полмиллиона рублей за не регистрацию сообщения и не проведение проверки.

В тот же день полицейский получил от потерпевшего взятку в сумме 6600 долларов США.

Следователь задержал теперь уже экс-оперуполномоченного. Сейчас он находится под стражей.

В пресс-службе МВД России по Ставрополью сообщили, что сотрудник уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством. В отношении него принято процессуальное решение.