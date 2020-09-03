В Ингушетии расследуют загадочную смерть двоих мужчин в автомобиле

Иллюстративное фото Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В самом крупном из городов Ингушетии в ночь на 3 сентября обнаружены тела двух погибших мужчин. Оба трупа находились в автомобиле Toyota Land Cruiser. Причины смерти неизвестны, Следственный комитет занимается проверкой инцидента.

Пока гибель двух мужчин выглядит крайне загадочно. На телах жертв нет никаких внешних признаков насильственной смерти, однако, судя по всему, они скончались практически одновременно.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Республике Ингушетия, погибшие было 1965 и 1970 годов рождения. Тела обнаружили случайные прохожие. На месте ЧП работают эксперты-криминалисты.