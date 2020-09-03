Россельхозбанк дал старт новому образовательному проекту

Благодаря Россельхозбанку 1 сентября пошли учиться не только дети, но и взрослые. В День знаний председатель правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов и замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут дали торжественный старт проекту банка «Школа фермера», который даёт все необходимые знания для запуска и ведения рентабельного бизнеса в сельском хозяйстве.

Проект начинается одновременно в 4 пилотных регионах: на Ставрополье, в Новосибирской и Московской областях и Республике Башкортостан. Запуск оказался возможным благодаря всесторонней поддержке со стороны Минсельхоза РФ, региональных властей, клиентов банка и образовательного сообщества.

В торжественном мероприятии приняли участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, председатель комитета по аграрным вопросам Госдумы РФ Владимир Кашин, президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов (АККОР) Владимир Плотников, вице-премьер - министр сельского хозяйства Республики Башкортостан Ильшат Фазрахманов, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Роль фермерских хозяйств в России постоянно растет. В 1992 году доля их в производстве сельхозпродукции составляля 1%. По итогам 2019 года она достигла 14%. Ожидается дальнейший рост показателя.

- Россельхозбанк запускает проект «Школа фермера» прежде всего для того, чтобы помочь людям реализовать себя, дать им все возможности для создания и развития собственного бизнеса на селе. Мы будем обучать как начинающих предпринимателей, так и уже состоявшихся фермеров. Люди и земля - самое ценное, что есть у России. А люди, работающие на земле, вызывают особое уважение. Поэтому очень важно, чтобы таких людей становилось больше. «Школа фермера» создана именно для этого, - сказал Борис Листов.

- Проект «Школа фермера» позволит людям объединяться, создавать рентабельный бизнес, повышать уровень компетенций в сельском хозяйстве и получать удовольствие от своего труда. Мы ожидаем, что по итогам года доля фермеров в производстве сельхозпродукции сохранится на уровне 14%, и рассчитываем, что в дальнейшем роль МСП в сельском хозяйстве будет только увеличиваться. Также важно и то, что «Школа фермера» работает на поднятие престижа всей отрасли, - отметила Оксана Лут.

Для реализации проекта усилия объединили местные власти, бизнес и образовательное сообщество во всех четырех регионах. Россельхозбанк взял на себя все расходы за обучение первой группы общей численностью 100 слушателей.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров также высоко оценил практическое значение образовательного проекта.

- Первые слушатели «Школы фермера» - это не просто студенты, но хозяева, работающие на земле, и имеющие огромное желание расти. Вы даете им эффективные инструменты для этого. И ставропольские программы поддержки фермерства будут откорректированы с учётом новых возможностей, которые открывает проект, - отметил глава региона.

Направления подготовки фермеров в регионах были выбраны с точки зрения рентабельности и возможности начать бизнес. Слушатели освоят передовые методы ведения фермерского хозяйства, повысят финансово-экономическую грамотность, познакомятся с новейшими агротехнологиями, смогут пройти практику на ведущих предприятиях АПК.