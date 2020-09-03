На Ставрополье глава врачебной комиссии отправится в колонию за вымогательство взяток

Суд приговорил ее к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 2,1 млн рублей в доход государства. Фото: Анастасия Осипова

Суд вынес приговор председателю врачебной комиссии «Узловой поликлиники на станции Невинномысская» ОАО "РДЖ», которая вымогала взятки у пациентов, желающих оформить инвалидность. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Так, женщина, используя свое должностное положение, склоняла ставропольцев к передаче ей денег. Ее "услуги" стоили от 30 до 100 тысяч рублей. За эти деньги она обещала фальсификацию результатов медицинских обследований и заключений для последующего оформления ими различных степеней инвалидности.

Против подозреваемой возбудили уголовное дело по статьям: «Получение взятки» и «Мошенничество».

Суд приговорил ее к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 2,1 млн рублей в доход государства.

Кроме того, ставропольчанка лишена права занимать должности, связанные с лечебной деятельностью, на срок 3,5 года.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Следком возбудил уголовное дело против бывшего старшего оперуполномоченного отделения по борьбе с имущественными преступлениями отдела уголовного розыска ОМВД России по г. Пятигорску.

Он подозревается в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СКР России по региону.

Так, оперуполномоченный разработал вместе со своим знакомым схему получения незаконного вознаграждения, используя свое служебное положение.