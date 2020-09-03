Ставропольцев просят подключиться к поискам пропавшей трехлетней девочки

Если вам что-либо известно о местонахождении ребенка, просьба сообщить по телефонам: 02, 112, 8−800−700−5452

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» просят желающих присоединиться к поискам пропавшей трехлетней малышки.

- Если вы готовы помочь физически, обязательно должна быть хорошая плотная одежда и плотная обувь. Потому что те места, какие сейчас прочесывают трудно проходимые и много терновника, - пишут волонтеры.

Неравнодушные ставропольцы могут позвонить инфоргам поиска: 89633823030 Анна, 89282307663 Маи я, 89620955660 Дмитрии - или на горячую линию отряда 8-800-700-54-52.

Напомним, в Александровском районе Ставропольского края продолжаются поиски пропавшей утром 1 сентября 3-летней девочки. В селе Северное Ангелина Рабчун осталась дома с бабушкой, пока родители водили старших детей на школьную линейку.

Как накануне выяснила «КП-Северный Кавказ», Ангелина обиделась, что ее не взяли, поэтому без спроса ушла. Куда? Неизвестно до сих пор. Последний раз, со слов местных, видели у школы. Объявления о бесследном исчезновении ребенка развесили во всех соседних селах.

Тем временем поиском занимаются пешие группы и волонтёры на транспорте. К работе подключились сотрудники МЧС, полиция, казачество и неравнодушные ставропольцы.

К поискам маленькой ставропольчанки присоединились добровольцы из Республики Адыгеи, из Краснодарского края, Кабардино-Балкарской Республики и другие.

Если вам что-либо известно о местонахождении ребенка, просьба сообщить по телефонам: 02, 112, 8−800−700−5452.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Следователи занялись родителями»: пошел третий день поисков 3-летней девочки на Ставрополье

Утром 1 сентября Ангелина Рабчун ушла из дома в селе Северное и не вернулась (подробнее)