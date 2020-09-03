Житель Ставрополья проник в дом соседа, чтобы украсть теленка и деньги

Услышав хозяина, мужчина испугался и скрылся с места происшествия
Фото: Александр Подгорчук
Инцидент произошел в августе в Советского городском округе. Там 31-летний ранее судимый местный житель проник на территорию дома своих соседей, где из хозяйственной постройки пытался похитить теленка.
Позднее мужчина проник в дом, чтобы украсть деньги. К счастью, «операция не сработала». Его поймал хозяин дома. Выяснилось, что мужчина знал об имуществе соседа, поэтому и решил ночью проникнуть к нему через огород.
Он привязал животное к ограждению и отправился за деньгами. Услышав хозяина, мужчина испугался и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России. Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Кража».