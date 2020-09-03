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Происшествия

Житель Ставрополья проник в дом соседа, чтобы украсть теленка и деньги

Он привязал животное к ограждению и отправился за деньгами
Ася АсрянАся АсрянАсяАсрян
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Услышав хозяина, мужчина испугался и скрылся с места происшествия

Услышав хозяина, мужчина испугался и скрылся с места происшествия

Фото: Александр Подгорчук

Инцидент произошел в августе в Советского городском округе. Там 31-летний ранее судимый местный житель проник на территорию дома своих соседей, где из хозяйственной постройки пытался похитить теленка.

Позднее мужчина проник в дом, чтобы украсть деньги. К счастью, «операция не сработала». Его поймал хозяин дома. Выяснилось, что мужчина знал об имуществе соседа, поэтому и решил ночью проникнуть к нему через огород.

Он привязал животное к ограждению и отправился за деньгами. Услышав хозяина, мужчина испугался и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России. Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Кража».

ЧП