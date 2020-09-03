«Соседи подкармливали»: пропавшая 3-летняя девочка уже сбегала из дома

Ангелина Рабчун пропала 1 сентября

- Жила как Маугли. Соседи подкармливали, - рассказывают «КП» односельчане пропавшей на Ставрополье девочки. - Уже сбегала из дома и не раз — под воротами пролазила.

В селе Северном нам удалось найти бабушку Ангелины:

- Спасибо всем, что принимаете участие в поисках моей внучки. Надеюсь, все закончится благополучно, - поделилась с «КП» женщина.

Напомним, что ребенок пропал 1 сентября в первую половину дня. И с тех пор поиски не принесли никакого результата — ни одной зацепки.