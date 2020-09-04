Пропавшая на Ставрополье 3-летняя девочка найдена живой

Девочку увезли в больницу

В Ставропольском крае на 4 сутки поисков нашли пропавшую 3-летнюю девочку. Еще 1 сентября в первой половине дня ребенок ушел из дома в селе Северное и бесследно исчез. За это время добровольцы, полицейские, следователи и местные обследовали территорию вплоть до соседнего Андроповского района. С каждым днем таяла надежда. Но чудо произошло!

- Три минуты назад получил подтверждение от полиции. Да, ее нашли, с ней все в порядке. Она в больнице, - рассказал КП координатор «Лиза Алерт» на Ставрополье Дмитрий Батин.

В разговоре с местными жителями «КП» выяснила, что все это время девочка пряталась на горе всего в 500 метрах от села.

- На горе, не доезжая до пруда, пастух нашел в лесу. Пошли коров провожать и там нашли, - рассказывает жительница Северного.