На Ставрополье пройдут массовые проверки автомобилей такси

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

На Ставрополье с 7 по 10 сентября пройдет первый этап широкомасштабной операции «Перевозчик-нелегал».

В крае увеличилось количество аварий с участием автомобилей с цветографической окраской такси, а также с водителями, которые перевозят пассажиров на легальной и нелегальной основе. С начала года таких ДТП в регионе зафиксировано 297.

В рамках операции участники рейдов массово проверят автомобили такси, документацию, необходимую для этого вида деятельности, техническое состояние транспортных средств, условия перевозки пассажиров, багажа, груза.

Второй этап операции «Перевозчик-нелегал» пройдет с 16 по 20 ноября. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.