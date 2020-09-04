Появилось фото из больницы с найденной на Ставрополье девочкой

Малышку нашел пастух на горе у села

Полицейские прислали «КП-Северный Кавказ» фото с найденной на 4 день поисков маленькой девочкой. Как видим, ребенок находится в больнице под присмотром медиков.

У ребенка все хорошо. Фото: МВД СК

Тем временем, следственный комитет Ставропольского края продолжает расследование и опрашивает свидетелей. Выясняются причины произошедшего. Уточняется, что видимых повреждений на теле ребенка нет.

Волонтеры предполагают, что пропажу инсценировали бабушка и мать девочки, чтобы ребенка не отобрали органы опеки. Говорят, что девочку нашли без признаков обезвоживания и в легкой одежде всего в 500 метрах от села, в то время как добровольцы за трое суток прочесали каждый куст и ночью надевали куртки и шапки, чтобы не замерзнуть. «Подкинули», - говорят волонтеры. А нашел ребенка, напомним, пастух. Подробнее — в материале «КП».