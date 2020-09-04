«Хорошая пора» от УРАЛСИБа сохранит и преумножит средства вкладчиков

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Банк УРАЛСИБ (ПАО) объявил о запуске срочного сезонного вклада «Хорошая пора».

Открыть его можно в любом офисе, а также в Интернет-банке и Мобильном банке УРАЛСИБ. От выбранного способа открытия вклада будет зависеть и процентная ставка. Открывая счет в офисе банка, вкладчик может рассчитывать на ставку до 4,8% годовых, а для клиентов, воспользовавшихся дистанционными каналами, ставка увеличится до 5,0% годовых.

Минимальная сумма вклада составляет 50 тысяч рублей, а срок размещения может составлять 200, 400 или 800 дней. Условия исключают пополнение и расходные операции со счетом. Накопленные проценты клиенту перечислят на отдельный счет в конце срока вклада.

При необходимости досрочного снятия денежных средств, выплаты производятся по ставке «до востребования» (0,01% годовых). Невостребованный вклад после истечения срока действия автоматически продляется по процентным ставкам базового вклада «Доход» для офисов Банка по соответствующим сумме, валюте и сроку.

Получить подробную информацию по условиям сезонного вклада «Хорошая пора» можно во всех отделениях УРАЛСИБа, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте Банка.

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Справка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings, «B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 августа 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 271 точку продаж, 1 549 банкоматов, 525 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров. 16+