Житель Ставрополья зарезал собутыльника своей сожительницы

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

Инцидент произошел вечером 3 мая в Нефтекумском горокруге. Там местный житель пришел домой к 61-летнему знакомому за своей сожительницей, которая в компании других гостей распивала спиртное. Между ними произошла ссора.

Разъяренный злоумышленник ударил ножом в живот друга. От полученного ранения тот скончался на месте.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Об этом сообщает пресс-служба СКР России по Ставрополью. Суд приговорил ставропольца к восьми годам исправительной колонии строгого режима.