В финале международного научного конкурса - школьники Невинномысска

Награды финалистам вручили Владимир Владимиров и Александр Чередник.

Воспитанники Центра детского научного и инженерно-технического творчества стали финалистами крупнейшего мирового конкурса исследовательских и инженерных проектов школьников Virtual Regeneron ISEF. Медали конкурса им вручили губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко Александр Чередник.

The Virtual Regeneron International Science and Engineering Fair 2020 - это онлайн-платформа, где юные исследователи представляют свои проекты по различным номинациям: физика, химия, астрономия, математика, робототехника, биология, науки о земле и окружающей природе и многие другие.

В этом году участвовали 1255 работ, среди них две - невинномысские. Одну из них, которая называется «Компоненты термических сенсоров: синтез и свойства термохромных кристаллов», подготовил Кирилл Романов.

Над второй работал авторский коллектив, включающий Ксению Романенко, Дарью Тихонову и Антона Шаргородского. Ребята совместно работали над «Повышением урожайности сельскохозяйственных культур и снижением выбросов парниковых газов за счет оперативного изменения внесения удобрений с использованием передовых технологий «Smart Neural Network».

Все авторы - ученики невинномысского ЦДНИТТ, созданного в Невинномысске в 2017 году по инициативе Благотворительного фонда Андрея Мельниченко. Участие невинномысцев в мировом конкурсе стало возможным благодаря тому, что в конце 2019 года Детский Научный Конкурс Фонда стал ассоциированным конкурсом Regeneron ISEF.

Теперь победители и призеры ДНК ежегодно могут показывать свои знания на мировом уровне и бороться за награды, гранты и стипендии, общий размер которых ежегодно составляет 5 млн долларов США.