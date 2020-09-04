Два района Ставрополя в сентябре отпразднуют дни рождения

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Сразу два района Ставрополя – Ленинский и Октябрьский – готовятся отпраздновать дни рождения. Так, 11 сентября исполняется 58 лет со дня образования Ленинского района. Через неделю, 18 сентября – столько же лет отпразднует Октябрьский. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.

Концерты в разных микрорайонах запланированы на разные дни, чтобы все жители смогли поучаствовать в торжествах.

Традиционно откроют Доски Почета, на которых появятся новые имена людей, организаций, внесших заметный вклад в социально-экономическое развитие районов.

В преддверии дней рождения подведут итоги конкурсов, в числе которых определят самые красивые, зеленые дворы и самых активных горожан.

Ранее Губернатор Ставрополья рассказал, как будут отмечать День края в 2020 году. В этом году из-за пандемии коронавируса его проведут в усеченном, семейном формате.

Сам праздник планируют отметить 26 сентября. По словам Владимира Владимирова, все те меры безопасности, которые наложила пандемия, будут сохраняться и в планируемый День Ставрополья.

—Мы не будем собирать сумасшедших сборищ в закрытых помещениях. Но в наших парках, скверах, на площадях будут проводиться общественно значимые мероприятия. Но без какого-либо пафоса и большого количества людей, — уточнил губернатор.

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