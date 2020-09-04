В Ставрополе банда вымогала деньги у горожан, угрожая насилием

Расследование уголовного дела завершено. Организатору банды предъявили обвинение по нескольким статьям
Фото: Архив "КП"
Житель Ставрополья организовал вооруженную группу, куда взял в напарники физически крепкого злоумышленника, чтобы вымогать деньги у ставропольцев.
Так, угрожая насилием и применяя оружия, они требовали от жителей краевого центра более 300 тысяч рублей.
Опасаясь за свою жизнь, двое мужчин передали часть средств преступной группе. Позднее один из пострадавших обратился за помощью в правоохранительные органы. Всего от действий злоумышленников пострадали семь жителей краевого центра.
Злоумышленников задержали, полицейские изъяли у них оружие, переделанное под огнестрельное.
Расследование уголовного дела завершено. Организатору банды предъявили обвинение по нескольким статьям.
После утверждения обвинительного заключения материалы отправили в Ставропольский краевой суд для дальнейшего рассмотрения.
По данным СКР России по Ставрополью, со вторым участником заключено досудебное соглашение. Уголовное дело по его обвинению уже находится на рассмотрении в суде.
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Так, по размещенной информации, одной из жительниц краевого центра поступают угрозы за отказ сдавать деньги на нужды класса (подробнее)