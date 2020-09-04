Как отметят День республики в Карачаево-Черкесии

7 сентября в Карачаево-Черкесии двойной праздник - День республики и города Черкесска, которому исполняется 195 лет. Но в этом году из-за пандемии не будет массовых мероприятий - праздник пройдет в другом, более подходящем санитарно-эпидемиологической ситуации, формате.

Как рассказали в пресс-службе главы КЧР, в День республики впервые одновременно во всех 12 муниципальных городах и районах Карачаево-Черкесии откроются 12 новых объектов - социальной, инженерной инфраструктуры, объекты благоустройства.

- В этом году мы решили не проводить массовых мероприятий, ушли также от концертов и массовых спортивных соревнований. И отметить День республики решили массовым вводом в эксплуатацию социальных объектов - это лучшее подтверждение тому, что республика развивается, улучшается качество жизни людей. За последние годы мы вместе хорошо шагнули вперед, построили много объектов, причем преимущественно в сельской местности. Впереди у нас много задач. Реальным инструментом в этом направлении стали нацпроекты, инициированные Президентом России Владимиром Путиным, - прокомментировал свое решение глава КЧР Рашид Темрезов.