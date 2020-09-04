В Ставрополе объяснили отказ в выплате заразившейся коронавирусом медсестре

В Ставрополе продолжают обсуждать конфликт, связанный с заразившейся коронавирусом медсестрой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставрополе продолжают обсуждать конфликт, связанный с заразившейся коронавирусом медсестрой. Ранее она пожаловалась, что ей не заплатили обещанные выплаты. Министр труда и соцзащиты населения Ставрополья прокомментировала этот случай:

- Отказ в выплате компенсации в 1 миллион рублей медсестре, которая утверждала, что заразилась на работе, обоснован. При решении этого вопроса необходимо принимать во внимание даты профессиональных контактов медицинских работников с больными COVID-19, – сообщила министр Елена Мамонтова.

Она подчеркнула, что претендовавшая на компенсацию медик ухаживала за другим пациентом 18 и 19 марта. Тесты на коронавирус она сдала также 19 числа, и уже на следующий день подтвердился положительный результат.

При этом инкубационный период у COVID-19 составляет от 2 до 14 дней, а чаще всего – 5-7 суток.

- Соответственно, специалисты пришли к выводу, что на момент ухода за первой официальной коронавирусной больной в регионе медсестра уже была инфицирована, - сообщает пресс-служба краевого Минсоцзащиты.

- По её же словам, она контактировала с пациентом ещё с 12 марта. Вероятно, медик могла заразиться от этого пациента, но вне рамок осуществления профессиональной деятельности. Руководствуясь положениями Закона № 58-кз и Временными методическими рекомендациями Минздрава России, министерством принято решение об отказе в назначении единовременного социального пособия, – пояснила министр.

Вместе с тем глава ведомства сообщила, что выплата произведена 85 медикам, заболевшим при исполнении трудовых обязанностей и членам семей 5 погибших в результате заболевания медиков.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в СМИ появилась информация о том, что на Ставрополье медсестре отказали в коронавирусных выплатах.

По ее словам, женщина стала одной из первых жительниц края, подхватившей коронавирусную инфекцию.

Как медсестра она рассчитывала на получение выплаты согласно региональному закону о пособиях медикам, переболевшим этой инфекцией.

4 сентября прокуратура Ставрополья организовала проверку по публикации, размещенной в сети о невыплате медсестре ГБУЗ СК «Краевая клиническая инфекционная больница» единовременного пособия. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

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