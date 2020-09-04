На Ставрополье о масочном режиме «заговорят» даже памятники и фонтаны

Фото: пресс-служба администрации Железноводска

Теперь о необходимости носить маску и соблюдать социальную дистанцию жителям и туристам Железноводска будут напоминать городские достопримечательности.

Так, уже завтра Пушкинская галерея, Бювет-Книга, фонтан «Бюветный» и памятник Пушкину будут обращаться к прогуливающимся в Курортном парке с просьбой надеть маску, а также расскажут немного о себе.

- Этим новшеством мы хотим напомнить нашим жителям и туристам о том, что коронавирус никуда не исчез, и нужно беречь себя и своих близких. Только за прошедшую неделю в нашем городском округе вирус COVID-19 подтвердился у 25 человек, и только тщательная профилактика поможет на противодействовать инфекции, - рассказал радоначальник Евгений Моисеев. В ближайших планах также «дать слово» бюветам «Славяновский» и «Смирновский», памятнику Федору Гаазу, а также скульптурам на Каскадной лестнице.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 132 человека. Еще три пациента с подтвержденным диагнозом скончались за прошлый день. Всего в крае число зараженных коронавирусом достигло 12499.

Победить болезнь смогли 8523. За последние сутки выздоровело 153 пациента. Число умерших в крае достигло 247.

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