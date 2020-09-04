Во Владикавказе открыли новый комплекс Северо-Кавказского суворовского военного училища

Торжественная церемония во Владикавказе.

Торжественное открытие нового комплекса зданий Северо-Кавказского суворовского военного училища и празднование начала учебного года для ребят из 19 регионов России состоялось сегодня во Владикавказе. Символично, что мероприятие прошло в год 75-летия Великой Победы.

Участниками знаменательного события стали статс-секретарь - замминистра обороны РФ, генерал армии Николай Панков, глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, председатель парламента РСО - А Алексей Мачнев, председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов РСО - Алания, генерал-майор авиации Солтан Каболов и многие другие.

Замминистра обороны передал поздравление министра обороны России, генерала армии Сергея Шойгу с началом учебного года:

- Сегодня одно из старейших довузовских образовательных учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации - Северо-Кавказское суворовское военное училище получает «новую жизнь». Это образовательное учреждение имеет уникальную историю, богатые традиции и является самым многонациональным учебным заведением военного ведомства. Живут и обучаются здесь представители 17 национальностей из 19 субъектов Российской Федерации. Здесь всегда царит дружба, взаимовыручка и стремление быть лучшим как в учебе, так и в спорте. Теперь для этого созданы все условия.

Глава региона подчеркнул, что для Северной Осетии, вписавшей немало ярких страниц в героическую летопись России и ставшей родиной для сотен прославленных военачальников, истинных защитников Отечества, суворовское училище является частью общей истории, которой жители республики гордятся и бережно хранят.

От всех жителей республики огромную признательность глава РСО - Алания выразил министру обороны России, почетному гражданину Северной Осетии Сергею Шойгу. Слова благодарности прозвучали также в адрес замминистра обороны Руслана Цаликова за всемерную поддержку при возведении нового комплекса суворовского училища.

Отметим, военные строители в рекордно короткие сроки возвели новое образовательное учреждение. Комплекс включает в себя учебно-административный и спальный корпуса на 320 мест, столовую на 620 мест, корпус дополнительного образования и крытый спорткомплекс, КПП и медпункт.

К следующему году будет возведен ещё один спальный комплекс на 240 мест, бассейн, ледовый каток, а также стадион с трибунами площадью 9100 кв. м. Объект будет сдан полностью в эксплуатацию в январе 2021 года. Всего в стенах училища смогут проходить обучение 560 суворовцев.