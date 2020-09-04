В Ставрополе наказали трех водителей автобусов, грубо нарушивших ПДД

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В соцсетях накануне опубликовано три видео с фактами грубых нарушений ПДД водителями пассажирского транспорта.

Первый случай очевидцы засняли на улице 50 лет ВЛКСМ. Там водитель автобуса сначала обогнал машину, при этом выехал на встречную полосу через двойную сплошную линию разметки.

Второй случай произошел на проспекте Кулакова. Там водитель маршрутки проигнорировал требования сплошной линии разметки, а затем и требования светофора.

Аналогичный факт зафиксировала камера видеорегистратора на улице Льва Толстого, где автобус также проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора.

По опубликованным фактам проведена проверка. Уже установлены необходимые для привлечения нарушителей к ответственности данные: дата, время, место правонарушений, регистрационные знаки, а также личности водителей.

Против 50-летнего водителя, допустившего выезд за двойную сплошную линию, составлен административный материал. Мужчине грозит штраф в размере 5 тысяч, либо лишение права управления на срок от 4 до 6 месяцев.

62-летний водитель маршрутки, дважды грубо нарушивший ПДД на проспекте Кулакова, также будет наказан. Водителю придется заплатить штраф в размере 1 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Такой же штраф ожидает и 41-летнего водителя автобуса за проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора на улице Льва Толстого.

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