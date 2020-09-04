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На Ставрополье руководитель организации ответит за хищении более 100 млн рублей

Мужчина внес в документы ложные сведения, завысив стоимость работ
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Мужчина внес в документы ложные сведения, завысив стоимость работ на сумму более 100 млн рублей

Мужчина внес в документы ложные сведения, завысив стоимость работ на сумму более 100 млн рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

На Ставрополье директор общества с ограниченной ответственностью обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

По данным ведомства, в 2015-2017 годах руководитель организации во время выполнения работ по реконструкции Право-Егорлыкского канала и сооружений водохозяйственных систем Большого Ставропольского канала организовал изготовление актов о приемке и справок о стоимости выполненных работ.

Мужчина внес в документы ложные сведения, завысив стоимость работ на сумму более 100 млн рублей. В итоге он причинил бюджету РФ ущерб на эту сумму.

Собранные доказательства уже направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.

ЧП