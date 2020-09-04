«Сельского короля криптовалюты» ищут за хищение электричества в Дагестане

Иллюстративное фото Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Дагестане ищут майнера, установившего современную ферму с десятками видеокарт в маленьком поселении. В соцсетях его уже в шутку окрестили «Сельским королем криптовалюты». Сообщается, что неизвестный успел наворовать больше 300 кВт.ч электроэнергии.

Как рассказали «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе регионального отделения ПАО «Россети», незаконная криптоферма была обнаружена в маленьком населенном пункте Чонтаул Кизилюртовского района Дагестана. Неудавшийся компьютерный гений, видимо решив последовать примеру известного героя из фильма Гая Ричи «Джентльмены», спрятал ферму в вагончике на территории завода.

По подсчетам компании, его оборудование безвозмездно «съело» 307 930 кВт.ч электроэнергии. Сумма ущерба — 1,3 млн. После проверки информацию передали в правоохранительные органы. Незадачливому деревенскому королю майнинга может грозить уголовная ответственность.

Отметим, что это уже не первая подобная история на территории Дагестана. Здесь немало предприимчивых молодых людей, которые хотят получать пассивный доход ничего не вкладывая. Так, за последние два месяца это третья обнаруженная незаконная криптоферма.