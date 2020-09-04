Борьба с амброзией на Ставрополье не терпит отлагательства

Первое место, как по площади распространения, так и по вредоносности, занимает полыннолистная амброзия Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ставрополье регулярно проводится обследование земель всех форм собственности по выявлению очагов карантинной растительности, в том числе амброзии, а также контроль за мероприятиями по борьбе с ней.

- Земли сельхозназначения освобождены от сорной, в том числе карантинной растительности, и подготовлены к севу озимых культур. Вместе с тем не стоит забывать, что амброзия имеет способность к образованию большого количества семян, которые осенью и зимой с нескошенных растений разносятся ветром на большое расстояние. К нерадивым собственникам принимаются меры административного характера, - пояснила заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике Наталья Репухова.

Так, при выявлении карантинных объектов на ранних стадиях развития с начала 2020 года направило 31 предостережение. Собственники приняли меры по борьбе с сорняками.

Вместе с тем установлены факты непринятия мер по локализации и ликвидации карантинных объектов, в связи с чем возбуждено 35 дел об административных правонарушениях.

На территории края зарегистрировано 17 карантинных вредных организмов: 7 видов вредителей растений, 3 вида возбудителей болезней растений и 7 видов растений-сорняков (амброзия полыннолистная, многолетняя и трехраздельная, ползучий горчак, колючий паслен, повилика, длинноколючковый ценхрус).

Первое место, как по площади распространения, так и по вредоносности, занимает полыннолистная амброзия.

Она распространена во всех районах края на приусадебных участках, землях сельхозназначения и общего пользования.