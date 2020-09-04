Прокуратура взяла под контроль расследование дела о гибели годовалого малыша в ДТП в Кисловодске

В Кисловодске водитель внедорожника не справилась с управлением и сбила насмерть годовалого ребенка. Инцидент произошел 2 сентября, около 16:30, на улице Чайковского

Прокуратура Ставрополья поставила на контроль расследование уголовного дела о дорожной аварии в Кисловодске, где по колесами иномарки погиб годовалый малыш.

Напомним, в Кисловодске водитель внедорожника не справилась с управлением и сбила насмерть годовалого ребенка. Инцидент произошел 2 сентября, около 16:30, на улице Чайковского.

Так, водитель автомобиля «БВМ Х5», двигаясь по внутридворовой территории, не справилась с управлением на извилистой дороге, врезалась бордюр. У машины пробились колеса.

Автомобиль потерял управление, выехал за пределы проезжей части на зеленые насаждения. Затем иномарка врезалась в припаркованный «Тойота» и сбил малыша. В это время ребенок гулял во дворе с матерью. На место происшествия приехали медики.

Мальчика доставили в реанимацию. К сожалению, спустя час от полученных травм малыш скончался в больнице.

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