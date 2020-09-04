Житель Дагестана ответит за хищение 5 млн рублей

Однако, получив деньги, житель Махачкалы решил потратить их на свои нужды. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» Фото: Анастасия ОСИПОВА

Инцидент произошел в 2018 году в Махачкале. Там мужчина познакомился с местным жителем, против которого было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Он пообещал «фигуранту дела» помочь решить эту проблему.

В знак благодарности назвал цену – 5 миллионов рублей. За эти деньги злоумышленник, якобы должен был оказать помощь в прекращении уголовного преследования и снятия наложенный на имущество арест.

Однако, получив деньги, житель Махачкалы решил потратить их на свои нужды. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана.

Собранные доказательства переданы в Советский районный суд Махачкалы для дальнейшего рассмотрения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Ставрополье руководитель организации ответит за хищении более 100 млн рублей

Мужчина внес в документы ложные сведения, завысив стоимость работ (подробнее)