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Житель Дагестана ответит за хищение 5 млн рублей

Злоумышленник обещал за эти деньги помочь знакомому, против которого было возбуждено уголовное дело
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Однако, получив деньги, житель Махачкалы решил потратить их на свои нужды. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество»

Однако, получив деньги, житель Махачкалы решил потратить их на свои нужды. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество»

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Инцидент произошел в 2018 году в Махачкале. Там мужчина познакомился с местным жителем, против которого было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Он пообещал «фигуранту дела» помочь решить эту проблему.

В знак благодарности назвал цену – 5 миллионов рублей. За эти деньги злоумышленник, якобы должен был оказать помощь в прекращении уголовного преследования и снятия наложенный на имущество арест.

Однако, получив деньги, житель Махачкалы решил потратить их на свои нужды. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана.

Собранные доказательства переданы в Советский районный суд Махачкалы для дальнейшего рассмотрения.

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