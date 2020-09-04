В Ингушетии скончался первый медработник с коронавирусом

В Ингушетии скончалась старшая медсестра операционного блока в больнице, у которой был диагностирован коронавирус.Об этом сообщил известный в республике рентгенолог Ахмед Ахильгов.

По данным оперштаба Ингушетии, по состоянию на 4 сентября всего проведено скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию - 65 623.

По результатам исследований - 4 477 впервые установленных диагнозов COVID-2019, за сутки - 23. Всего жертвами инфекции в Ингушетии стали 76 пациентов. Болезнь удалось победить 3964 жителям республики.

Тем временем в Ставрополе продолжают обсуждать конфликт, связанный с заразившейся коронавирусом медсестрой. Ранее она пожаловалась, что ей не заплатили обещанные выплаты. Министр труда и соцзащиты населения Ставрополья прокомментировала этот случай.