На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 129 человек

Всего за все время в крае заболели 12628 человек. Победить болезнь смогли 8654 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье продолжает расти число заболевших коронавирусом. Так, за последний день диагноз подтвердился у 129 жителей региона. Всего за все время в крае заболели 12628 человек. Победить болезнь смогли 8654.

А за последние сутки – 131. Умерших на Ставрополье от коронавируса на сегодняшний день -250 человек.

А за последние сутки скончались еще три пациента. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

- Начинаются первые осенние выходные - время прогулок, посещения рынков или магазинов, выхода на природу, в встреч друзьями. В этом не надо себе отказывать. Но в любой ситуации необходимо помнить о правилах эпидемиологической безопасности и следовать им неукоснительно. Чтобы сохранить свое здоровье, защитить близких, - обратился Вдадимир Владимиров к землякам.

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