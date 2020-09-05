В Ставрополе два новых детских сада готовятся к открытию

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе свои двери распахнут сразу два дошкольных образовательных учреждения на улицах Пирогова, 80 и Южный обход, 53А. Это даст городу 600 новых мест для малышей, половина из которых – ясельные. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Помещения для дошколят оснащены раздевалками и санитарными комнатами, в детсадах есть физкультурный и музыкальный залы, медицинские блоки, хозяйственные отделения. Прачечные, кухни оборудованы современной техникой, здания оснащены системой безопасности.

Малыши смогут в хорошую погоду покататься на качелях, поиграть в детских городках. Во дворах детсадов высажены кустарники и цветы, которые вскоре будут радовать разнообразием форм и красок, создавать уютную атмосферу.

Сейчас в обоих учреждениях идет комплектование педагогического коллектива, а родители оформляют медицинские карты для того, чтобы привести малышей в детский сад.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 5 сентября

«КП» называет районы Ставропольского края, где выявили коронавирус (подробнее)