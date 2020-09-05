В Дагестане заболевших коронавирусом начали лечить переливанием плазмы с антителами

Сообщается, что Минздравом региона подготовка «антиковидной» плазмы была организована в соответствии с рекомендациями федеральных научно-исследовательских центров Фото: Александр АБРАМОВ

В Дагестане пациентам с тяжелой формой инфекции начали переливать плазму с антителами к коронавирусу. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Сообщается, что Минздравом региона подготовка «антиковидной» плазмы была организована в соответствии с рекомендациями федеральных научно-исследовательских центров. Она проходит все необходимые исследования и обработку.

По словам заместителя главврача махачкалинской городской клинической больницы № 1 Лайлы Гаджиевой, восьми пациентам больницы уже провели переливание плазмы.

Так, в плазме перенесших коронавирус содержатся антитела к нему, которые помогают инфицированному организму «бороться с вирусом. Кроме того, оказывают мощный лечебный эффект наряду с проводимой терапией. Пациент получает готовые антитела к вирусу, формируется пассивный иммунитет».

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ингушетии скончалась старшая медсестра операционного блока в больнице, у которой был диагностирован коронавирус.Об этом сообщил известный в республике рентгенолог Ахмед Ахильгов.

По данным оперштаба Ингушетии, по состоянию на 4 сентября всего проведено скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию - 65 623.

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