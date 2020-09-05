В ковидном госпитале на Ставрополье спасают тяжелых пациентов

Расслабляться медикам пока не приходится. Продолжается оснащение оборудованием медучреждений для диагностики и лечения коронавирусной инфекции Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ставрополье – на первом этапе снятия введенных противоэпидемических мер. Каждый день регистрируются новые случаи заражения, все больше пациентов, которым требуется стационарная медицинская помощь.

Расслабляться медикам пока не приходится. Продолжается оснащение оборудованием медучреждений для диагностики и лечения коронавирусной инфекции. В регионе закупают лекарства, средства индивидуальной защиты.

Так, в больницы края поступили аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы пациентов, рентген- и КТ-аппараты. А на случай осложнения ситуации Ставрополье готово к развертыванию дополнительных коек для больных коронавирусом.

В регионе перепрофилированы вторая городская больница Ставрополя, госпиталь для ветеранов войн и родильное отделение в Пятигорске, участковые больницы в Солнечнодольске Изобильненского горокруга и селе Побегайловка Минераловодского городского округа, а также медучреждения в других районах. Всего было открыто 2803 инфекционные койки.

Было оборудовано временное общежитие для медиков, которым пришлось работать вахтовым методом. Медработники прошли обучение. А когда стало ясно, что своих рук не хватает, насколько коварно заболевание и каким длительным оно может быть, стали привлекать специалистов из других территорий.

Чтобы жители села Побегайловка не остались без медицинской помощи, выстроена маршрутизация пациентов. А медики участковой больницы села Прикумского всегда готовы оказать стационарную и амбулаторную помощь, а также в селе Канглы ведется прием детей.

Кроме того, специально для побегайловцев непосредственно в поликлиниках Минеральных Вод, детской и взрослой, закреплены врачи терапевт и педиатр. Обеспечен первоочередной выезд бригад скорой помощи.

На сегодняшний день в инфекционном госпитале № 2 Минераловодской районной больницы прошли лечение 380 человек, заболевших новой коронавирусной инфекцией. Еще 58 лечатся.

Медикам госпиталя в Побегайловке удается спасать пациентов, легкие которых практически полностью были поражены инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье продолжает расти число заболевших коронавирусом. Так, за последний день диагноз подтвердился у 129 жителей региона.

Всего за все время в крае заболели 12628 человек. Победить болезнь смогли 8654. А за последние сутки – 131. Умерших на Ставрополье от коронавируса на сегодняшний день -250 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 5 сентября

«КП» называет районы Ставропольского края, где выявили коронавирус (подробнее)