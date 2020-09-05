В Ставрополе в парке Победы появится новый светофор

В Ставрополе появится светофор на пешеходном переходе из парка Победы через улицу Лермонтова к площади 200-летия.

Его уже устанавливают. Пользователи соцсетей уже делятся кадрами с места событий. Горожане с одобрением восприняли эту новость.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что новых два светофора с вызывными кнопками установили сразу на двух участках автодороги Ставрополь — Аэропорт.

Они находятся вблизи автобусных остановок. Такое решение принято в связи с тем, что на этих участках дороги очень оживленное движение транспорта. И эти дорожные объекты должны обеспечить безопасность пешеходов.

Тем временем в Ставрополе свои двери распахнут сразу два дошкольных образовательных учреждения на улицах Пирогова, 80 и Южный обход, 53А. Это даст городу 600 новых мест для малышей, половина из которых – ясельные. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Помещения для дошколят оснащены раздевалками и санитарными комнатами, в детсадах есть физкультурный и музыкальный залы, медицинские блоки, хозяйственные отделения. Прачечные, кухни оборудованы современной техникой, здания оснащены системой безопасности.

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