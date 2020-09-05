На Ставрополье нерадивый отец после развода с женой задолжал ребенку более 115 тысяч рублей

Теперь папу кроме долга перед дочерью, ждут исправительные работы Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Ессентуков после развода с супругой был обязан выплачивать алименты своей несовершеннолетней дочери в размере 1/4 части всех видов заработка ежемесячно.

Однако отец проигнорировал судебный приказ, выданный мировым судьей. Никаких денег своему ребенку мужчина не платил. Против него возбудили уголовное дело по статье

«Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей». Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.

Всего нерадивый отец задолжал ребенку более 115 500 рублей. Суд назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев, с удержанием из заработной платы 5% в доход государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Пятигорске на панно ко Дню Победы показали «кино для взрослых»

Полиция ищет «шутников» (подробнее)