В Ставрополе наградили пастуха, нашедшего пропавшую трехлетнюю девочку

Фото: пресс-служба МВД России по Ставропольскому краю

5 сентября в Александровский район, где накануне велись поиски пропавшей Ангелины Рабчун, выехал начальник Главного управления МВД России по Ставропольскому краю Александр Олдак.

Генерал-лейтенант полиции встретился с местными жителями, которые участвовали в поисках малышки, чтобы лично поблагодарить всех, кто не остался равнодушным.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что трехлетняя девочка пропала 1 сентября в селе Северном Александровского района.

Ее поиски велись три дня. В них были задействованы около 200 полицейских, следователи, спасатели, представители поискового отряда «Лиза Алерт», волонтеры и просто добровольцы.

- Мы признательны каждому, кто откликнулся на эту беду, отложил в сторону свои дела и направился на поиски ребенка. Благодаря именно вам и вашей отзывчивости сегодня ребенок жив и здоров, - отметил начальник Главка.

Фото: пресс-служба МВД России по Ставропольскому краю

Александр Олдак выразил отдельную благодарность Гаджимураду Газимагомедову, который нашел девочку в глубоком лесном яру. Мужчина сам – отец троих детей. И по его словам, переживал за девочку в первую очередь как родитель.

Благодарственные письма вручили школьникам Дарье Остапенко, Муминат Магомедовой и Александру Золочеву и троим девушкам. Все они участвовали в поисках девочки в течение всего времени.

Фото: пресс-служба МВД России по Ставропольскому краю

Инициаторы поисковых мероприятий отметили удивительную сплоченность и соучастие не только жителей села Северного, где пропала девочка, но и всех прилегающих населенных пунктов и даже соседних регионов.

Ребенка искали и байкеры из местного мотоклуба, которые прочесывали местность по ночам, и охотники, обследовавшие территорию на внедорожниках в труднопроходимых местах. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

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