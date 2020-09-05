В Ставрополе пропала 16-летняя девушка

Фото: https://vk.com/lizaalert_stav_

В Ставрополе просят помочь в поисках 16-летней Розы Андроновой. 4 сентября девушка вышла из дома и не вернулась.

Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, волосы короткие, золотистые, глаза зеленые. Одежда: джинсовая куртка, белая футболка в полоску, джинсовые брюки со стразами. К поискам школьницы подключилась полиция.

Если вы располагаете какой-либо информацией о пропавшей, просьба звонить по телефонам: 8 (8652) 30-48-09, 23−52−01, 02 (102 — с мобильного телефона).

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе наградили пастуха, нашедшего пропавшую трехлетнюю девочку. Благодарственные письма вручили школьникам Дарье Остапенко, Муминат Магомедовой и Александру Золочеву и троим девушкам. Все они участвовали в поисках девочки в течение всего времени.