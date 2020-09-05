Средства регионам выделили из нераспределённого резерва субвенций федерального бюджета Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ставропольский край получит еще 12 миллионов на бесплатные лекарства для льготников. Средства могут быть направлены на обеспечение льготников: бесплатными лекарствами, лечебным питанием, медицинскими изделиями.

Средства регионам выделили из нераспределённого резерва субвенций федерального бюджета. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Распространено более 988 миллионов рублей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье число заболевших коронавирусом достигло 12628. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 129 жителей региона.

Трое пациентов скончались. Жертвами болезни стали 250 жителей Ставрополья. Губернатор края выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в ковидном госпитале на Ставрополье спасают тяжелых пациентов.