Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Ставропольский край получит еще 12 миллионов на бесплатные лекарства для льготников

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Распространено более 988 миллионов рублей
Ася АСРЯНАся АСРЯН
КомментироватьОставить комментарий
Средства регионам выделили из нераспределённого резерва субвенций федерального бюджета

Средства регионам выделили из нераспределённого резерва субвенций федерального бюджета

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ставропольский край получит еще 12 миллионов на бесплатные лекарства для льготников. Средства могут быть направлены на обеспечение льготников: бесплатными лекарствами, лечебным питанием, медицинскими изделиями.

Средства регионам выделили из нераспределённого резерва субвенций федерального бюджета. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Распространено более 988 миллионов рублей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье число заболевших коронавирусом достигло 12628. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 129 жителей региона.

Трое пациентов скончались. Жертвами болезни стали 250 жителей Ставрополья. Губернатор края выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в ковидном госпитале на Ставрополье спасают тяжелых пациентов.

Коронавирус на Северном Кавказе 2020: последние новости