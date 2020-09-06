Поиски пропавшей 16-летней девушки на Ставрополье продолжаются

Фото: пресс-служба МВД России по Ставрополью

Сотрудники управления МВД России по Ставрополю устанавливают местонахождение Андроновой Розы Вячеславовны, 2004 года рождения.

4 сентября 2020 года, около 08:00 она ушла из дома, расположенного в Ленинском районе краевой столицы и до настоящего времени не вернулась.

Ее приметы: на вид 16-17 лет, рост 165 см, среднего телосложения, нос прямой, глаза серо- зеленого цвета, волосы прямые русые до плеч.

Особые приметы: шрам на лбу 2-3 см.

У несовершеннолетней задержка психического развития.

Была одета: джинсы синего цвета, футболку белого цвета, куртку джинсовую синего цвета.

На поиски несовершеннолетней ориентирован весь личный состав полиции

краевого центра - наряды, несущие службу по обеспечению общественной

безопасности, экипажи патрульно – постовой службы полиции.

Ставропольцев, располагающих сведениями о местонахождении несовершеннолетней Розы Андроновой, просьба сообщить в отдел полиции № 1 управления МВД России по Ставрополю по адресу: город Ставрополь, улица Лермонтова, 191,телефон 8 (8652) 30-48-09, 23-52-01, 02 (102 - с сотового телефона, звонок бесплатный).

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