На Ставрополье за сутки не зафиксировано смертей от коронавируса

Иллюстративное фото Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

430 тысяч ставропольцев проверены на коронавирус, за последние сутки не зафиксировано ни одной смерти. Такие позитивные новости принесла нам обновленная статистика по распространению COVID-19 на территории Ставропольского края. Отметим, что отсутствие летальных исходов фиксируется впервые за длительный временной промежуток.

Несмотря на это, число заболевших продолжает расти высокими темпами. За последние 24 часа диагноз «коронавирусная инфекция» был поставлен 126 жителям Ставрополья и лишь 28 человек выписаны из больниц в связи с полным выздоровлением.

— Ежедневное тестирование на COVID-19 даёт возможность своевременно выявлять новые факты заболевания, — пишет в своем Instagram губернатор Владимир Владимиров. — Таких исследований уже проведено почти 430 тысяч. Заболевшим оказывается медицинская помощь. Кстати, вакцинация от коронавируса тоже скоро может стать реальностью. Но пока он всё ещё опасен и с ним нужно считаться.

Согласно общей статистике, 12 754 ставропольца заразились коронавирусом за весь период. 8 682 человека уже сняты с медицинского наблюдения, 250 человек умерли.

Активных больных на утро 6 сентября — 3 822.