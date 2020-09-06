Поиски 16-летней школьницы Розы Андроновой завершены на Ставрополье

Роза Андронова

На Ставрополье завершились поиски пропавшей в краевом центре 16-летней школьницы Розы Андроновой. Полиция сообщает, что местоположение девушки установлено.

Сообщалось, что Роза ушла из дома 4 сентября. С 8 часов утра её никто не видел. В дело включились волонтеры и полиция.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю, были установлены все знакомые девушки, с которыми она могла общаться. Это дало свои результаты и днем 6 сентября школьницу нашли. Она жива, здорова и находится в безопасности.

— Роза Андронова была обнаружена в одном из скверов Промышленного района города Ставрополя. Её передали родителям. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, — говорится в сообщении.