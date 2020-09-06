Погода на Ставрополье: дожди с грозами в понедельник, потепление во вторник

Иллюстративное фото Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Дожди, накрывшие Ставрополье на выходных не отступят и в понедельник. По данным краевого Гидрометцентра, в регионах края ожидаются проливные дожди. А уже во вторник лето и жара вернутся.

Отметим, что прогнозируемые в понедельник осадки обойдут стороной Ставрополь. Здесь будет просто пасмурно, до +27° днем и +15°...+17° в ночь на вторник. Однако некоторые районы края зальет — синоптики обещают грозу и дождь. Но, к счастью, кратковременный — не более 3 часов подряд.

Вторник принесет с собой потепление до +33° в отдельных районах и +31° в краевой столице. Облачность сохраниться, но будет переменной. Порывы ветра могут достигать 11 м/с.