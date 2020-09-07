На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 124 человека

В крае продолжает расти число умерших от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ставрополье продолжает расти число заболевших коронавирусом. Так, за сутки диагноз подтвердился еще у 124 человек. Всего в регионе коронавирусом заболели 12878. За сутки скончались еще два пациента.

А за все время 252 человека стали жертвами инфекции. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Число пациентов, снятых с медицинского наблюдения, постоянно растёт. За прошедший день выписаны еще 11 человек. Так, за весь период болезнь сумели преодолеть уже 8693 жителя нашего края. Как сообщил глава региона, врачи продолжают оказывать помощь заболевшим. Для выявления инфекции каждый день проводится около 5 тысяч тестов на COVID-19.

- Но коронавирус пока не побеждён. По-прежнему лучшей защитой от вируса остаётся профилактика и ответственное отношение к собственному здоровью и благополучию наших близких, - обратился глава региона к землякам.